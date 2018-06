Nederlandse wetenschappers ontvangen spinozapremie

Het gaat om Anna Akhmanova, Marileen Dogterom, Carsten de Dreu en John van der Oost, die de NWO-Spinozapremie ontvangen. De Graaf en Marion Koopmans sleepten de nieuwe NWO-Stevinpremie in de wacht.

De onderzoekers ontvangen de zeer gewichtige onderscheidingen voor hun ''uitmuntende, baanbrekende en inspirerende" werk.

Akhmanova geldt als een pionier in het gebruik van de nieuwste celbiologische technieken. Dogterom is een van de belangrijkste gezichten van de biofysica in Nederland. De Dreu doet grensverleggend onderzoek naar conflicten, onderhandelingsprocessen, besluitvorming en creativiteit binnen kleine groepen. Van der Oost is mede-grondlegger van een techniek waarmee heel gericht genen kunnen worden verwijderd, toegevoegd of veranderd.

Koopmans houdt zich bezig met onderzoek naar de overdracht van virussen van dieren op mensen en verspreiding van besmettingen.