Zeespiegel stijgt sneller door toenemend ijsverlies Antarctica

Wetenschap Zoenen helpt bij hooikoorts 64 x gedeeld AMSTERDAM - Dat zoenen erg gezond is, was al wereldwijd bekend. Maar een lange zoensessie blijkt ook te helpen tegen hooikoorts, zo is gebleken uit recent Japans onderzoek. Een halfuur durende kus doen de hooikoortsverschijnselen verminderen, doordat de productie van het stofje dat hooikoorts opwekt, histamine, wordt verminderd.