Recordhoeveelheid plastic in Middellandse Zee volgens WNF

Vooral de aanwezigheid van microplastic in het water is een snelgroeiend probleem. Hoewel de Middellandse Zee maar 1 procent van het water op aarde bevat, herbergt de zee volgens de laatste berekeningen maar liefst 7 procent van het zwervende microplastic wereldwijd.

De concentratie slecht of niet-afbreekbare kunststofdeeltjes is bijna vier keer zo hoog als die in de drijvende vuilnisbelt ('plasticsoep') in het noorden van de Grote Oceaan. Het gaat om ongeveer 1,25 miljoen fragmenten per vierkante kilometer.

''We moeten een mondiale oplossing vinden voor dit afvalprobleem. We hebben ook voor de oceaan een akkoord van Parijs nodig, dat de vervuiling van de wereldzeeën stopt'', zegt Heike Vester, die zich namens het Duitse Wereld Natuur Fonds met deze problematiek bezighoudt.

Boosdoeners

De Middellandse Zee, vrijwel geheel omgeven door dichtbevolkte oevers, dreigt een vergaarbak te worden van plastic. Turkije en Spanje lijken de grootste boosdoeners. Ook Italië, Egypte en Frankrijk blijven de zee volgooien.

Het afval dat op de stranden aanspoelt, bestaat voor 95 procent uit kunststof. Een falende afvalverwerking in de omringende landen en illegale dumping in de rivieren zijn de belangrijkste oorzaken.

Aanpassing gedrag

''Europa moet de structuur van afvalscheiding, verwerking en recycling drastisch verbeteren'', stelt Vesper. Ook toeristen kunnen met aanpassingen in hun gedrag aan de oplossing bijdragen.

Rond de Middellandse Zee wonen 150 miljoen mensen. Jaarlijks komen daar 320 miljoen vakantiegangers bij. Zij zijn naar schatting verantwoordelijk voor een verdikking van de plastic soep met 40 procent.

Tientallen soorten vissen, zeevogels, schildpadden en dolfijnen dreigen erin te stikken.

Verbod

De Verenigde Naties hebben dinsdag bij overheden ervoor gepleit om plastic tasjes en voedselverpakkingen van plastic te verbieden of te belasten.

In het rapport van de organisatie staat dat nog geen 10 procent van de 9 miljard ton plastic dat ooit is geproduceerd, inmiddels is hergebruikt.

