Organische moleculen ontdekt die op vroeger leven op Mars kunnen duiden

Wetenschap Recordhoeveelheid plastic in Middellandse Zee volgens WNF 80 x gedeeld In de Middellandse Zee drijft een recordhoeveelheid plastic rond. Door het toerisme in het Middellandse Zeegebied zal de situatie dit zomerseizoen waarschijnlijk verder verslechteren, staat in een vrijdag gepubliceerd rapport van het Wereld Natuur Fonds (WNF).