Opgravingen achttiende-eeuws schip in Noordoostpolder begonnen

Het gaat om een bewapende koopvaarder die vermoedelijk tussen 1715 en 1720 is vergaan in de toenmalige Zuiderzee.

De opgravingen zijn begonnen, omdat de grond in het gebied begint in te klinken. Het wrak kwam daardoor in gevaar.

Het wrak, dat ongeveer 30 tot 35 meter lang is, heeft tot dusver onder meer een kruik, een katrol en honderden kanonskogels prijsgegeven.

"Van het grote schip hebben we naast de bodem ook een groot deel van de bakboordzijde aangetroffen, waarbij het onderste ruim en bovengelegen dek, inclusief geschutpoorten, nog aanwezig zijn", zegt maritiem archeoloog van de RUG Yftinus van Popta.

"We hebben hierin een uitzonderlijk complete en goed bewaard gebleven combinatie van lading, inventaris, tuigage en bewapening aangetroffen."

Het schip komt vermoedelijk uit Engeland en heeft waarschijnlijk ook op de landen rond de Middellandse Zee gevaren.

De opgraving duurt nog tot eind augustus. Het wrak ligt midden in een agrarisch gebied en is niet toegankelijk voor publiek. In het gemeentehuis van Emmeloord wordt deze zomer een kleine expositie ingericht.

