China schiet eerste commerciële raket de ruimte in

De raket werd gemaakt door OneSpace Technologies uit Peking. Het is de eerste keer dat de raket van een privaat Chinees bedrijf zijn lading in een baan om de aarde brengt, aldus staatspersbureau Xinhua.

De Chinese president Xi Jinping wil van zijn land een "supermacht op het gebied van ruimtevaart" maken. Het bedrijf OneSpace, dat is opgericht in 2015, is voortgekomen uit de aanmoediging van de Chinese overheid om commerciële partijen een bijdrage te laten leveren.

De Chonggqing Liangjiang Star-raket kan een lading van 100 kilo op maximaal 800 kilometer hoogte in een baan om de aarde brengen. In 2019 wil OneSpace nog tien raketten met vracht de ruimte in schieten.

Tegen 2022 wil China een permanent bemand ruimtestation in gebruik hebben.