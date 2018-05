Resten van paard uitgegraven in Pompeï

Onderzoekers legden bij uitgravingen de resten van een gebouw bloot. Het gebouw was volgens de onderzoekers een stal. Zo werd ook een drinkbak aangetroffen, meldt The Local vrijdag.

Pompeï was een Romeinse stad die in 79 na Christus werd bedolven onder as en lava afkomstig van de vulkaan Vesuvius, die onverwachts uitbarstte.

Techniek

De vondsten in Pompeï worden met een speciale techniek behandeld. Onderzoekers spuiten vloeibare gips in de holtes van de overblijfselen. Hierdoor zijn ze erin geslaagd om het paard te tonen zoals het zou hebben gelegen ten tijde van de uitbarsting.

Archeologen schatten dat het paard een lengte van ruim 150 centimeter had. Dat was voor die tijd een groot paard.

Varken

Het is de eerste keer dat een compleet skelet van een paard is aangetroffen bij uitgravingen in de Italiaanse plaats. Eerder werden ook een compleet skelet van een varken en een hond ontdekt.

Eerder deze maand werd bij het toenmalige badhuis van Pompeï het skelet van een jong kind uitgegraven. Het skelet werd gevonden tijdens het schoonmaken van het gebied bij het badhuis.

Zo'n 10 centimeter onder de grond bevond zich het schedeltje en daaronder de rest van de botten.