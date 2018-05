NASA lanceert Marsmissies InSight en MarCO

InSight is een lander die op Mars bodemonderzoek doen, MarCO bestaat uit twee communicatiesatellieten.

Om 13.05 uur Nederlandse tijd werd de Atlas V gelanceerd vanuit de Vandenberg Air Force Base in Californië. De lancering verliep succesvol. De weersomstandigheden waren goed en alles verliep volgens het plan van NASA.

Daarmee is deze lancering de eerste die vanaf de Amerikaanse westkust plaatsvindt. InSight en MarCO hebben elk eigen doelen, maar staan wel met elkaar in verband.

De InSight-Marslander gaat met behulp van drie instrumenten de opbouw van de planeet bestuderen. De raket komt zes maanden na lancering aan op Mars, waarna de lander ongeveer tien weken nodig heeft om zijn apparatuur op te zetten. Zodra de apparatuur staat, zal het in eerste instantie twee jaar lang metingen doen.

De data van deze metingen worden direct naar de aarde verzonden, maar ook naar de experimentele MarCO-satellieten. Deze satellieten sturen zelf ook data naar de aarde door. NASA test hiermee de mogelijkheden om satellieten in een baan om een andere planeet dan de aarde te sturen.

InSight

InSight moet de grondigste meting van de opbouw van Mars ooit worden. Met de onderzoeksresultaten zegt NASA niet alleen meer over de planeet te kunnen leren, maar ook over de vorming van andere planeten met een rotsoppervlak. De lander is uitgerust met een seismograaf, een thermometer en een zender.

De seismograaf gaat trillingen in de grond van de 'rode planeet' registreren. De HP3-thermometer boort zich 5 meter diep in de grond van Mars, dieper dan tot nu toe is gedaan door een Marslander.

De RISE-zender laat precies weten waar de InSight, en dus de hele planeet, zich in de melkweg bevindt. Zo kunnen afwijkingen worden geregistreerd, zoals schommelingen in de baan die Mars om de zon draait.

MarCO

De MarCO-A en MarCO-B zijn elk niet groter dan 40 centimeter en zijn gebouwd volgens het CubeSat-model. CubeSats zijn kleine satellieten waarvan al honderden in een baan om de aarde zijn geschoten.

Door hun formaat kunnen ze worden gelanceerd via overgebleven laadruimte in grotere ruimtevaartuigen.

