'Honderdduizenden jaren eerder mensen op Filipijns eiland dan gedacht'

Dat publiceren de onderzoekers in wetenschapstijdschrift Nature woensdagavond.

Bij de opgravingen zijn nog geen menselijke botten gevonden, maar wel gebruiksvoorwerpen gemaakt door mensen en het skelet van een neushoorn die geslacht lijkt. Naast de neushoorn zijn nog meer dierlijke skeletten gevonden.

Hoe oud de opgegraven resten precies zijn, is niet bekend, maar uit onderzoek is gebleken dat ze ongeveer 700.000 jaar oud zijn. In 1950 waren al opgravingen gedaan op het eiland die even oud zouden kunnen zijn, maar dat kon niet worden bevestigd. Daarom waren de oudste bevestigde menselijke resten op het eiland ongeveer 67.000 jaar oud.

Welke mensensoort op het eiland woonde, konden de onderzoekers ook nog niet zeggen in hun publicatie. Ze gaan ervan uit dat het de Homo Erectus was, die ook op nabijgelegen eilanden woonde, maar dat kan pas worden bevestigd als er botten worden gevonden.

Tsunami

De vondst roept bij de onderzoekers voorlopig meer vragen op dan dat het inzichten biedt. Het eiland Luzon is volgens de wetenschappers namelijk nooit bereikbaar geweest over land, omdat het water rond het eiland daar te diep voor is.

Hoe de mensen, en dieren zoals de neushoorn, op het eiland konden komen, blijft nog giswerk. De onderzoekers vermoeden dat zowel mensen als dieren mogelijk van eilanden in de omgeving zijn meegesleept door een tsunami en op Luzon zijn aangespoeld.

