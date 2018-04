Komend weekend mogelijk serie vallende sterren zichtbaar

De meteoren, ook wel 'vallende sterren' genoemd, zijn afkomstig van de Lyridenzwerm. Jaarlijks trekt de aarde tussen 15 en 28 april door deze meteorenzwerm heen. Weerplaza schrijft vrijdag dat het hoogtepunt van deze zwerm dit jaar op zondagavond 22 april rond 23.00 uur ligt.

Volgens hemel.waarnemen.com zijn er vier dagen voor en na het hoogtepunt ook meteoren te zien. Daarmee heeft de zwerm een relatief korte piek. Volgens de website is de snelheid van de meteoren met ruim 47 kilometer per seconde (168.480 kilometer per uur) vrij gemiddeld.

De benaming van de zwerm is afkomstig van het sterrenbeeld Lier. Het is de oudst bekende meteorenzwerm. De eerste waarneming dateert van 2600 jaar geleden.

Het natuurfenomeen is niet zo actief als de Perseïden-zwerm in augustus. Toch kunnen er tien tot vijftien meteoren per uur zichtbaar zijn. Slechts enkele van de meteoren zijn afkomstig van de Lyriden. De rest vindt zijn oorsprong in andere zwermen of zijn overige meteoren.

Bewolking

Voor de zichtbaarheid moet het weer wel meewerken. Volgens Weerplaza neemt zondag in de loop van de dag de bewolking toe, wat uiteindelijk kan leiden tot buien met onweer. In de late avond zal de intensiteit van de neerslag afnemen, maar mogelijk blijft bewolking het zicht op de hemel blokkeren.

Met een echte ster heeft een vallende ster niets te maken. Het gaat om een stofdeeltje uit de ruimte dat de dampkring van de aarde binnenkomt en daar verbrandt. Het botst dan met hoge snelheid tegen moleculen in de lucht. Hierbij komt op zo'n 100 kilometer hoogte energie vrij in de vorm van een lichtflits die we vanaf de grond kunnen zien als een streep van licht.

