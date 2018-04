Neergestorte ruimterots blijkt overblijfsel verdwenen planeet

Dat meldt het wetenschapsblad Nature Communications.

In de ruimterots zitten heel kleine stukjes diamant. Die ontstaan wanneer koolstof in aanraking komt met extreme temperaturen en druk. Dat kan alleen in de kern van een ''embryonale planeet'', aldus de onderzoekers. Een embryonale planeet is een planeet die zich nog aan het vormen is.

De planeet in kwestie zou vijf miljard jaar geleden hebben bestaan, in de beginjaren van ons zonnestelsel, en was waarschijnlijk ongeveer half zo groot als de Aarde.

Vergane planeet

Toen ons zonnestelsel ontstond, waren er vermoedelijk vele tientallen planeten die wild om de zon draaiden en constant op elkaar insloegen. Soms smolten deze planeten samen door de klap, soms vergingen ze. De planeet waarvan de ruimterots afkomstig is, is waarschijnlijk zo'n 4,5 miljard jaar geleden vergaan.

De asteroïde draagt de wetenschappelijke naam 2008 TC3 en was ongeveer vier meter groot. Op 7 oktober 2008 kwam de planeet de dampkring van de Aarde binnen en ontplofte ongeveer 37 kilometer boven Sudan. Enkele tientallen brokstukjes van een paar centimeter groot zijn teruggevonden.