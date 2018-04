NASA lanceert planeetzoekende satelliet TESS

De TESS werd om 00.51 uur Nederlandse tijd vanuit Cape Canaveral in Florida gelanceerd. In een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX werd de TESS de ruimte in geschoten.

De lancering moest eigenlijk in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvinden, maar kort voor opstijgen werd besloten de raket aan de grond te houden voor extra analyses van het navigatiesysteem.

De satelliet is de opvolger van de Kepler-ruimtetelescoop. Deze telescoop werd in 2009 gelanceerd met het doel exoplaneten te zoeken die bewoonbaar zouden kunnen zijn, zoals de aarde. Inmiddels heeft de Kepler duizenden exoplaneten gevonden, maar naar verwachting zal de brandstof van de telescoop ergens in 2018 opraken.

Sterren

De kennis die de Kepler heeft opgedaan wordt gebruikt tijdens de missie van TESS. De nieuwe satelliet gaat proberen te achterhalen welke sterren dichtbij aarde zeker een planeet hebben. Dit zou zichtbaar moeten worden wanneer het licht van een ster eventjes af- en daarna weer toeneemt. Dit kan aangeven dat er een planeet om de ster draait.

Wanneer de TESS planeten vastlegt, kan met een toekomstige telescoop onderzoek worden gedaan naar de atmosfeer van deze planeten. Deze 'European Extremely Large Telescope' wordt momenteel gebouwd in Chili, om door de European Space Observatory (ESO) in 2024 in gebruik te worden genomen.

