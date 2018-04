Aantal plastic tassen in de Noordzee meer dan gehalveerd

Wetenschap 170 miljoen jaar oude pootafdrukken van dinosaurussen ontdekt in Schotland 32 x gedeeld Geologen hebben tientallen zeldzame pootafdrukken van dinosaurussen gevonden voor de kust van Isle of Skye in Schotland. De 170 miljoen jaar oude fossielen geven een belangrijk inzicht in de Jura, schrijven de onderzoekers in de Scottish Journal of Geology.