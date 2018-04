Chinees ruimtelaboratorium Tiangong-1 verbrand boven Grote Oceaan

Dat meldt de Chinese ruimtevaartautoriteit CSME. Volgens CSME is er bijna niets van het laboratorium overgebleven en zijn er geen brokstukken in zee of op land terechtgekomen.

De Australian National University laat weten dat er zeker wel kleine stukjes op aarde zijn beland. "Maximaal 10 procent is niet verbrand. De stukken die niet zijn verbrand zijn echter heel klein en liggen waarschijnlijk over een groot gebied verspreid in de oceaan."

Volgens de laatste berekeningen zou het ruimtestation boven de Atlantische Oceaan de atmosfeer inkomen.

Sinds het toestel in 2016 uit gebruik was genomen, begon het te dalen. China kondigde in mei 2017 aan dat de Tiangong-1 tussen oktober 2017 en april 2018 ter aarde zou komen. De laatste weken werd steeds duidelijker dat het station rond Pasen de dampkring weer in zou gaan.

Tiangong-1 was ongeveer even groot als een bus en woog 8,5 ton.

CMSE zei donderdag al dat er geen reden was voor zorgen wanneer die brokstukken neerkomen. "Het zal niet heftig op aarde storten, zoals in sciencefictionfilms. Het zal er meer uitzien als een meteorenregen."

Hemels Paleis

Tiangong-1, dat ‘Hemels Paleis’ betekent, werd in september 2011 gelanceerd om tests te doen met het tegemoetkomen en aan laten meren van ruimtevaartuigen, voor de toekomstige bouw van een ruimtestation. Volgens de CMSE zijn verschillende vaartuigen zes keer succesvol aangemeerd bij de Tiangong-1 en zijn alle bedoelde missies uitgevoerd.

Dalen

China vertelde in mei 2017 aan de Verenigde Naties, dat het laboratorium in 2016 was gestopt met werken en dat het tussen oktober 2017 en april 2018 terug door de atmosfeer zou gaan.

De Europese Ruimtevaartorganisatie ESA voorspelde donderdag dat het tussen zaterdag 31 maart en woensdag 4 april neer zou komen.

In 2016 bevond het laboratorium zich op ongeveer 370 kilometer boven de aarde, in januari was dat nog 270 kilometer. Donderdag bevond Tiangong-1 zich nog op 196 kilometer hoogte.

Landing

Normaal gesproken wordt bij het ter aarde komen van een ruimtevaartuig een gecontroleerde landing uitgevoerd door een vluchtleidingscentrum op aarde.

Echter verloor het vluchtleidingscentrum van Tiangong-1 controle over het laboratorium toen het in 2016 uit gebruik werd genomen en kon de landing niet gecontroleerd worden.

De Tiangong-1 kon volgens een grove voorspelling neerkomen in Oceanië, delen van Azië, Zuid-Europa, Afrika, het zuiden van Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Zelfs de laatste voorspelling zat er nog naast, vlak voor het gebeurde.