Veel plaatsen in Nederland uur donker tijdens Earth Hour

De actie is een initiatief van het Wereldnatuurfonds (WNF). Wie meedoet staat even stil bij de toekomst van de aarde.

Astronaut en WNF-ambassadeur André Kuipers gaf om 20.30 het startsein door in Rotterdam de verlichting van de Erasmusbrug uit te schakelen.

Vervolgens werd het onder meer donker bij Tata Steel in IJmuiden, de Dom in Utrecht, het Paleis op de Dam in Amsterdam, het raadhuis van Hilversum en het Efteling Hotel in Kaatsheuvel.

In talloze restaurants konden gasten dineren bij kaarslicht of in het donker. In Ede was er een spelletjesavond in een kerk en in 's-Graveland konden kinderen met een lampion meedoen aan een boswandeling.

Wereld

Ook in het buitenland kende Earth Hour prominente deelnemers, waaronder het ruimtestation ISS, het Opera House in Sydney, de Petronas Towers in Kuala Lumpur, de piramides van Gizeh in Egypte, de Eiffeltoren in Parijs, Buckingham Palace in Londen en het Empire State Building in New York.