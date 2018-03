As Stephen Hawking wordt bijgezet in Westminster Abbey

Dat meldt de BBC.

Professor Hawking overleed 14 maart op 76-jarige leeftijd. De uitvaartplechtigheid is zaterdag in besloten kring in een kerk van de universiteit van Cambridge. De natuurkundige Hawking woonde en werkte meer dan vijftig jaar lang in de Engelse stad.

Westminister Abbey is koninklijk want sinds 1066 worden de Engelse koningen daar gekroond en die trouwen er doorgaans ook. Het kerkbestuur valt direct onder de vorst. Het voormalige kloostercomplex was van de zestiende tot de negentiende eeuw een van de belangrijkste wetenschapscentra in het land.

Zwarte gaten

De wetenschapper hield zich bezig met zwarte gaten, het heelal en kosmologie. Hij publiceerde in 1988 het boek A brief history of time, in Nederland verschenen onder de titel Het Heelal. Daarin legde Hawking op een toegankelijke manier de volledige geschiedenis van het gehele universum uit, vanaf de oerknal. Het boek werd een bestseller.

In Het Heelal hield Hawking nog rekening met het bestaan van God, maar in The Grand Design (2010) bleek dat hij tot andere inzichten was gekomen. Natuurwetten als de zwaartekracht verklaren de oerknal en het begin van ons heelal. ''Het is niet noodzakelijk om naar God te wijzen om het universum in werking te zetten", schreef hij.

The Big Bang Theory

In de afgelopen jaren sprak Hawking regelmatig over de gevaren van kunstmatige intelligentie. Als de mensheid niet oppast, kunnen we wel eens vervangen worden door robots, waarschuwde de kosmoloog. "We moeten die bedreigingen sneller identificeren, voordat we er geen controle meer over hebben."

In 2014 verscheen over het leven van Hawking de film The Theory Of Everything. Zelf heeft de wetenschapper ook een aantal tv-optredens gemaakt, zo verscheen hij een aantal keer in de populaire comedyserie The Big Bang Theory.

De astrofysicus leed aan de neurologische ziekte ALS. Hij kon uitsluitend met een spraakcomputer communiceren en bewoog zich al tientallen jaren per rolstoel voort. De aandoening werd vastgesteld in 1963, toen hij 21 jaar oud was. Artsen gaven hem toen hooguit 2 jaar.

