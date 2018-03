Wetenschap Vierduizend jaar oude Soemerische haven opgegraven in Irak 65 x gedeeld Archeologen hebben in het zuiden van Irak de resten van een zeker vierduizend jaar oude Soemerische haven blootgelegd. ''Dit is de oudste haven die ooit in Irak is opgegraven'', zeiden de wetenschappers van een universiteit in Rome. Alleen een haven van rond het begin van onze jaartelling werd eerder gevonden.