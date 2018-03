Laatste werk van Stephen Hawking mogelijk zijn belangrijkste nalatenschap

Wetenschap Nederlandse onderzoekers vinden gezond nieuw koraalrif bij Saba 73 x gedeeld Nederlandse onderzoekers hebben bij de Sababank, een koraalrif zuidelijk van de Nederlandse eilanden Saba en Sint Eustatius in de Caribische Zee, een koraalrif gevonden van tien kilometer lang. Het koraalrif is in opvallend goede staat.