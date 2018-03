Nederlandse onderzoekers vinden gezond nieuw koraalrif bij Saba

Expeditieleidster Fleur van Duyl legt aan NU.nl uit dat er al eerder onderzoek is gedaan op de Sababank, dat een oppervlakte heeft ter grootte van de provincie Utrecht, maar dat er nu meer tijd beschikbaar was om het verder te bekijken. Met camerabeelden en verschillende metingen werd het rif, dat ongeveer tien kilometer lang is, ontdekt.

Van Duyl legt uit dat er wel verwacht werd dat in dit gebied koraal zou kunnen worden gevonden. Dit door de positie van het rif ten opzichte van de zeestroming, en de steilheid van de bodem. Alleen hadden de onderzoekers niet verwacht dat het rif in een dergelijk goede staat zou verkeren.

De goede staat van het rif komt waarschijnlijk doordat het rif relatief ver van bewoond gebied afligt. "Des te verder bij de dichtbevolkte gebieden vandaan, des te minder vervuild het water is en het koraal dus beter kan groeien", legt de onderzoekster uit.

Bijzonder

Koraal in goede staat is bijzonder, omdat klimaatverandering en vervuiling negatieve effecten hebben op de riffen. Onder meer warm water als gevolg van klimaatverandering is een probleem, want dit veroorzaakt verbleking. Door aanhoudende warmte sterven bacteriën in het koraal af, waardoor het zijn kleur verliest en verbleekt.

Van Duyl legt uit dat als verblekingsgevallen veel achter elkaar voorkomen, het koraal zich niet hiervan kan herstellen en afsterft. Het nieuw gevonden rif heeft met verbleking te maken gehad, maar heeft zich hier wel steeds van kunnen herstellen.

Het rif is ontdekt door een researchteam aan boord van de Pelagia, een onderzoekschip van het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Dit specifieke onderzoek werd gedaan door het NIOZ, in samenwerking met de Universiteit van Wageningen.

De onderzoekers nemen deel aan de NICO-expeditie, aan boord van het schip de Pelagia. Bij de expeditie worden veertig verschillende onderzoeken van twintig verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten afgenomen. Het in kaart brengen van de Sababank is slechts een van deze activiteiten van de Pelagia.