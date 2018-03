Ruimterots die bezocht zal worden door ruimtesonde krijgt naam

Voor de Grieken en Romeinen was Thule een mythisch eiland in het hoge noorden. Ultima Thule, wat "voorbij Thule" betekent, geeft aan dat de sonde ''voorbij de grenzen van de bekende wereld'' gaat.

Ultima Thule is miljarden jaren geleden gevormd in de tijd dat ons zonnestelsel ontstond. De sonde New Horizons moet onder meer uitzoeken waar het rotsblok uit bestaat. Op 1 januari 2019 komt de sonde tot op een paar duizend kilometer van Ultima Thule. Nog nooit is een object zo ver van de aarde bezocht.

De New Horizons werd gelanceerd in 2006 en vloog in juli 2015 langs de dwergplaneet Pluto. Hij is nu met een snelheid van 1 miljoen kilometer per dag op weg naar Ultima Thule. Rond 2047 zal de New Horizons de rand van ons zonnestelsel bereiken. Het is niet bekend of hij dan nog werkt.