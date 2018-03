Amerikaans vliegdekschip uit WOII gevonden in zee Australië

Wetenschap Werklieden vinden middeleeuwse muntenschat in Utrechts nieuwbouwdorp 26 x gedeeld Twee medewerkers van een waterbedrijf zijn onlangs op een schat gestuit in het aanbouw zijnde dorp Hoef en Haag (bij Vianen). Zij vonden een aardewerken pot vol oude zilveren en gouden munten, in totaal ongeveer vijfhonderd. De meeste munten lijken gemaakt in de vijftiende eeuw. De tot nu toe oudst gedateerde munt stamt uit 1481.