Zeespiegel stijgt steeds sneller door smelten ijs Zuidpool en Groenland

Als de stijging zo doorgaat, staat de zeespiegel rond 2100 mogelijk 65 centimeter hoger dan nu.

Dat is twee keer zo veel als eerder voorspeld. Dat kan grote problemen veroorzaken in kustgebieden. ''En zelfs dat is een voorzichtige schatting'', aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en de universiteit van Colorado.

De onderzoekers hebben 25 jaar aan metingen van Europese en Amerikaanse satellieten bestudeerd. De berekeningen staan in het wetenschapsblad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Thermale expansie

In de afgelopen 25 jaar is de zeespiegel 7 centimeter gestegen. De helft daarvan komt doordat water uitzet als het warmer wordt. Dat heet thermische expansie. De andere helft van de stijging is het gevolg van het smelten van landijs.

Het tempo neemt toe. In de jaren negentig steeg de zeespiegel met 2,5 millimeter per jaar, nu is dat 3,4 millimeter per jaar. En elk jaar komt daar een beetje bovenop. Aan het einde van de eeuw zal de zeespiegel met een centimeter per jaar stijgen.

De NASA lanceert dit jaar twee nieuwe satellieten om de ijskap op de Zuidpool en Groenland en gletsjers in de gaten te houden. Als daar iets verandert, kunnen wetenschappers nauwkeuriger voorspellen hoe de zeespiegel stijgt.