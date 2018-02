Wetenschappers laten voor het eerst menselijke eicel buiten lichaam groeien

Volgens de wetenschappers uit Edinburgh en New York kan deze doorbraak een grote stap zijn in onderzoek naar medicijnen en vruchtbaarheid. Dat schrijven ze vrijdag in het medische tijdschrift Molecular Human Reproduction.

Het volledig groeien van een eicel was hiervoor alleen nog maar gedaan met muizen, dat ging zo goed dat er zelfs muizen werden geboren uit die eicellen. Menselijke eicellen waren wel eerder al buiten het lichaam gegroeid, maar niet vanaf het begin.

Bij de methode worden stukjes uit de eierstokken gebruikt. Het is een stap verder dan ivf (in vitro fertilisation) en heet ivm (in vitro maturation). ''Als we kunnen aantonen dat deze eitjes normaal zijn en kunnen uitgroeien tot embryo's, dan zijn er veel mogelijkheden voor behandelingen'', zei onderzoeksleider Evelyn Telfer van de universiteit van Edinburgh tegen de krant The Independent.

De methode kan vrouwen helpen die geen normale ovulatie hebben en daardoor niet in aanmerking komen voor ivf, waarbij rijpe eitjes worden uitgehaald en in het laboratorium bevrucht met sperma. Ook zou beter onderzocht kunnen worden hoe het menselijk lichaam zich ontwikkelt voor het kind geboren wordt.

Chemotherapie

Daarnaast kunnen jonge kankerpatiënten zo mogelijk hun vruchtbaarheid behouden als ze bestraling of chemotherapie moeten ondergaan. Nu wordt nog materiaal uit de eierstokken bewaard in de hoop dat die terug kan worden getransplanteerd als de patiënt is genezen.

Telfer: ''Dat kan risicovol zijn, want veel van deze jonge vrouwen hebben een kanker die door het bloed wordt verspreid en je wil geen abnormale cellen terug transplanteren.''