Voorouders Britten hadden donkere huid en blauwe ogen

Onderzoekers van het University College London maakten uit de daaruit voortkomende gegevens een gezichtsconstructie waaruit blijkt dat de lichte huid van de moderne Europeaan een relatief recent fenomeen is.

Voor het onderzoek haalden wetenschappers een deel uit de schedel nabij het oor. Aanvankelijk was niet zeker of er überhaubt DNA aan het skelet onttrokken kon worden, maar de onderzoekers hadden geluk. Het skelet bleek een goed bruikbaar stel cellen te hebben.

Het skelet, dat in 1903 werd gevonden in de Gough-grot in het westerlijk gelegen Somerset's Cheddar Gorge, wordt ook wel 'Cheddar Man' genoemd en wordt gezien als de blauwprint van de mens. Het is van iemand die circa 10.000 jaar geleden in het zuidwesten van Engeland leefde.

Beschadigingen op de schedel van het skelet suggereren dat het overlijden van 'Cheddar Man' door geweld plaats heeft gevonden. Het is onbekend hoe hij in de grot terecht is gekomen. Mogelijk is hij daar door leden van zijn stam neergelegd.