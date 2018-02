SpaceX lanceert met succes krachtigste raket van dit moment

De Falcon Heavy werd om 21:45 uur Nederlandse tijd succesvol gelanceerd vanaf lanceerplatform 39A op Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida. Dat lanceerplatform werd ook gebruikt voor de eerste succesvolle maanmissie met de Apollo 11 in 1969.

De succesvolle lancering van de Falcon Heavy maakt de raket de krachtigste die op dit moment operationeel is. De Amerikaanse Saturn V en de Russische Energia konden een zwaardere last de ruimte in schieten, maar die raketten zijn al lang niet meer in gebruik.

Herbruikbare raket

De Falcon Heavy is een herbruikbare raket. Het geheel bestaat uit drie Falcon 9-raketten van SpaceX, die zelfstandig terugkeren naar de aarde en rechtopstaand op platforms op land en in zee landen nadat zij hun doel hebben volbracht.

Tijdens de getrapte lancering koppelden de twee zij-raketten als eerste af, de centrale raket gaf de lading vervolgens een laatste zet en keerde daarna ook terug naar de aarde. Twee raketten zijn succesvol geland binnen een kwartier na de lancering, de centrale raket heeft het echter niet gered.

De vracht werd als laatste losgekoppeld van het enige niet herbruikbare deel van de raket. De Falcon Heavy gebruikt in totaal 27 raketmotoren om zijn vracht de ruimte in te schieten, meer dan welke raket ooit tevoren.

Ruimte-Tesla

Voor de 'maiden flight' van de raket heeft SpaceX-CEO en oprichter Elon Musk ervoor gekozen om zijn eigen Tesla Roadster als vracht te lanceren. Musk is tevens CEO van de elektrische automaker. In de cabriolet zit een pop in een ruimtepak en de radio speelt David Bowie's Space Oddity af.

Eenmaal in de ruimte wordt het hitteschild van de raket afgeworpen en zweeft de auto in zijn eentje in een zogenoemde heliocentrische baan rond de zon, volgens Musk honderden miljoenen jaren.

Doorbraak

De Falcon Heavy zorgt voor een doorbraak van de kosten van ruimtevaart. De raket kan een vracht van 63.800 kilo in een lage baan rond de aarde brengen. Een lading van zo’n 16.800 kilogram redt het naar Mars en een lading van 3500 kilogram moet tot Pluto kunnen komen.

Dat is fors meer dan raketten van concurrerende bedrijven kunnen tillen, bovendien zijn lanceringen bij SpaceX door de herbruikbare raketten veel goedkoper. De lancering van een Falcon Heavy kost 90 miljoen dollar, een lancering van de meest concurrerende Delta IV Heavy-raket van fabrikant United Launch Alliance kost zo'n 350 miljoen dollar.

Daarmee is de Falcon Heavy zowel interessant voor bedrijven die grote satellieten in een baan rond de aarde te brengen, als voor ruimtevaartorganisaties als NASA. Die zouden de raket kunnen gebruiken om robotverkenners naar Mars te sturen, of om nieuwe maanlandingen te doen. Ook denkt SpaceX al na over ruimtetoerisme.

Opvallende gasten

Bij de lancering was onder meer Buzz Aldrin aanwezig, de astronaut die bij de eerste maanlanding na Neil Armstrong voet op de maan zette. Ook acteur Harrison Ford was aanwezig.

De Falcon-raketten zijn vernoemd naar ruimteschip Millennium Falcon uit de Star Wars-filmreeks, waarin Ford de eigenaar van het schip Han Solo speelt.