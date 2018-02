Meer dan 60.000 Maya-gebouwen ontdekt dankzij laser in jungle Guatemala

De Lidar-laser kan onder de bebossing kijken die over de gebouwen heen is gegroeid. Dat scheelt de archeologen tientallen jaren aan veldwerk en dan was het nog niet eens zeker geweest of dit allemaal was gevonden, volgens de archeologen. Er is ongeveer 2.100 vierkante kilometer gescand met de laser.

Door de vondst krijgen archeologen een nieuw inzicht in de cultuur van de Maya's. De gebouwen en wegen die zijn gevonden zijn veel geavanceerder dan wat tot nu werd gedacht. In een bestaande Maya-stad is een dertig meter hoge piramide gevonden waarvan werd gedacht dat het een berg was.

Snelwegen

Daarnaast zijn er versterkte muren aan de buitenkant van een nieuwe stad gevonden die erop wijzen dat de Maya's zich beter beveiligden dan eerder werd aangenomen. Ook zijn er tussen de verschillende steden hoge, brede wegen aangetroffen die erop wijzen dat er veel gehandeld werd tussen de steden. De wegen waren zo geavanceerd dat ze zelfs in het regenseizoen begaanbaar waren.

Meer mensen

Op plekken waar eerst van werd aangenomen dat het moeras was en onbewoonbaar, zijn nu ook huizen gevonden met behulpt van Lidar.

In de piek van de Maya-tijd 1.500 jaar geleden zouden er ongeveer 5 miljoen mensen in de regio, die zich uitstrekte van Zuid-Amerika tot Mexico, hebben gewoond. Volgens de archeologen wijst deze nieuwe vondst erop dat er zeker 10 tot 15 miljoen mensen in het gebied hebben gewoond in die periode.

Lidar

De Lidar-technologie is vergelijkbaar met de sonar van een vleermuis. Vanuit een helikopter of vliegtuig worden elke vier seconden miljoenen lasers naar de grond gestraald die dan een gedetailleerde meting maken van het aardoppervlak.