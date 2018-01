'Blauwe supermaan' woensdagavond in groot deel land te zien

Dat stelt meteoroloog Wilfred Jansen van Weerplaza. De 'blauwe supermaan' staat vanaf 17.30 uur aan de hemel.

"Aan het einde van de middag is er nog veel bewolking", stelt hij. "Maar in de loop van de avond trekt dat helemaal weg. Zeker in het noordwestelijk deel van het land zal de supermaan dan goed te zien zijn."

Het oosten van Nederland zal het langste moeten wachten op een glimp van het bijzondere fenomeen. "Maar het wachten van de mensen in het oosten die lang genoeg opblijven, zal uiteindelijk worden beloond", aldus Jansen. "We gaan een heldere nacht tegemoet." De maan gaat donderdag rond 8.00 uur weer onder.

Maximaal verlicht

Het fenomeen 'blauwe maan', waar sprake van is als twee keer binnen een maand een volle maan te zien is, doet zich gemiddeld een keer in de drie jaar voor.

Bij volle maan bevindt de maan zich, vanaf de zon gezien, aan de andere zijde van de aarde. Op dat moment is de maan vanaf de aarde 'maximaal verlicht' te zien. Ook is hij dan 'volmaakt rond', in tegenstelling tot wanneer de maan zich in andere posities bevindt.

In 2018 doen zich bij uitzondering twéé blauwe manen voor. Ook op 31 maart is het verschijnsel te aanschouwen. Pas in het jaar 2037 is de volgende keer dat één jaar twee keer een blauwe maan telt.

Supermaan

Tegelijkertijd is er woensdag ook sprake van een 'supermaan'. Deze term wordt gebruikt als de maan in zijn baan het dichtst bij de aarde staat.

Doordat de maan zich in een elliptische baan rond de aarde beweegt, varieert de afstand van de maan tot de aarde. Aangezien de maan zich op de kortst mogelijke afstand bij de aarde bevindt, is het hemellichaam 14 procent helderder dan normaal te zien.