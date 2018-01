Archeologen vinden 6.000 jaar oude baby in arm van vrouw in Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein heeft de vondst dinsdagochtend bekendgemaakt. De overblijfselen werden in 2015 bij een bedrijventerrein opgegraven.

Het is het eerste babylijkje uit die periode dat is gevonden. Het gebeurt niet vaak dat archeologen resten van baby's aantreffen, omdat het kraakbeen doorgaans vergaat.

Van de baby zijn onder meer de schedel, een pijpbeen en een kaak met melktandjes gevonden. De resten lagen in een arm van een vrouw die tussen de twintig en dertig jaar moet zijn geweest. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de vrouw de moeder van de baby is en wat het geslacht van de baby is.

Het kind is tussen de nul en zes maanden oud geworden en werd ontdekt tijdens het onderzoek naar vier skeletten die eerder werden aangetroffen op een bedrijventerrein.

Goede conservering

Het gaat om resten van de Swifterbantcultuur, een volk dat van 5300 tot 3400 voor Christus bestond. Het is opmerkelijk dat de vrouw met een gebogen arm is begraven, omdat in deze cultuur een houding met gestrekte armen en benen gebruikelijk was bij een begraving.

"In Nieuwegein lag de vindplaats onder twee meter klei en veen", zegt betrokken archeoloog Helle Molthof. "Voor ons niet makkelijk om ze 'boven water' te krijgen, maar dit heeft wel voor een heel goede conservering gezorgd".