Basis verliest na lancering contact met raket Ariane

Wetenschap In Israël gevonden stuk schedel wijst op eerder vertrek Homo sapiens uit Afrika 21 x gedeeld In een grot in de Karmelberg, bij het Israëlische Haifa, is door wetenschappers een deel van een schedel gevonden, dat erop wijst dat de Homo sapiens, de mens zoals we die nu kennen, Afrika veel eerder heeft verlaten dan aanvankelijk werd gedacht.