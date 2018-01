Wetenschap Ruimteschip 'Dragon' op terugweg naar aarde 26 x gedeeld Het Amerikaanse ruimtevrachtschip 'Dragon' is na vier weken in de ruimte op de terugweg naar de aarde. Het vrachtschip was zaterdag succesvol ontkoppeld van het internationale ruimtestation ISS en is op de weg terug, zei het Amerikaanse ruimteagentschap NASA.