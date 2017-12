Noordelijke zeebeer voor het eerst succesvol geopereerd aan hersenaandoening

De noordelijke zeebeer of pelsrob (Callorhinus ursinus) Ziggy Star kwam vier jaar geleden voor de kust van de Amerikaanse staat Californië terecht, waarna ze werd opgevangen door het Mystic Aquarium in het gelijknamige dorp in de staat Connecticut.

Daar kreeg het dier in de loop der jaren te maken met steeds meer fysieke ongemakken. Ze bewoog steeds moeilijker, reageerde trager en kampte volgens haar verzorgers steeds vaker met hoofdpijnaanvallen. Mede daardoor werd besloten Ziggy Star niet opnieuw uit te zetten in het wild.

Omdat gangbare behandelingen geen succes hadden, schakelden de verzorgers van het aquarium de dierenarts in. Die stelden afgelopen december de diagnose hydrocefalus, in de volksmond beter bekend als een waterhoofd. Daarbij blijft teveel vocht achter in de hersenkamers, waardoor de druk op de hersenen (te) groot wordt.

Om die druk te verlichten en overtollige vloeistof af te voeren besloten dierenartsen van de Cummings School of Veterinary Medicine, onderdeel van de Tuftsuniversiteit, over te gaan tot een operatie. Die werd op 20 november succesvol uitgevoerd en duurde iets meer dan een uur, meldde de universiteit woensdag.

Het is voor zover bekend de eerste keer dat een zeebeer met succes aan zijn hersenen is behandeld.

Goede conditie

De zeebeer verkeert naar verluidt in goede conditie, en er zou duidelijke vooruitgang van zijn conditie zichtbaar zijn. Of die progressie zich doorzet zal nog moeten blijken.

De noordelijke zeebeer komt alleen voor in de noordelijke delen van de Grote Oceaan, en leven onder meer voor de oostkust van Azië en kleine delen van de Amerikaanse westkust.