Opnieuw fouten in artikel met betrokkenheid UvA-hoogleraar Förster

Dat meldt Het Parool. De UvA heeft de redactie van het wetenschappelijke blad Journal of Experimental Psychology, waar het artikel in is gepubliceerd, gevraagd het stuk terug te trekken.

Een speciale onderzoekscommissie van de universiteit deed onderzoek naar proefschriften waarbij Förster de promotor was, meldt Het Parool. Bij een van deze proefschriften werden onwaarschijnlijke resultaten gevonden, die in het artikel in Journal of Experimental Psychology gebruikt zijn.

Förster heeft in meerdere wetenschappelijke publicaties gefraudeerd. In 2015 werd bekend dat hij tussen 2007 en 2014 rommelde hij verschillende keren met data.

Vorig jaar constateerde het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) al dat Förster zeker een keer had gefraudeerd. Förster ontkent dat hij publicaties heeft gemanipuleerd.