Drie ruimtevaarders uit internationaal ruimtestation weer terug op aarde

Wetenschap Fossiel van prehistorische reuzenpinguïn gevonden in Nieuw-Zeeland 29 x gedeeld Onderzoekers hebben op expeditie in Nieuw-Zeeland de fossiele resten van een onbekende prehistorische reuzenpinguïn ontdekt. Het dier was bijna twee meter lang, en woog naar schatting zo'n honderd kilo.