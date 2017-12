Woensdagavond grote kans op zien van vallende sterren

Het gaat om de zogeheten Geminidenzwerm. "Tussen 22.00 en 1.00 is de kans op het zien van vallende sterren het grootst", zegt Michiel Severin van Weerplaza. "Dan zijn de regenbuien die aan het begin van de avond over Nederland trekken weer verdwenen."

Volgens de meteoroloog zal het moeilijk zijn de piek van de zwerm waar te nemen. Die ligt rond 4.00 uur in de vroege donderdagochtend, maar dan is het in een groot deel van het land bewolkt. Bij het hoogtepunt van de zwerm worden zo'n 130 vallende sterren per uur verwacht.

Eerder in de nacht ligt dat op zo'n honderd vallende sterren. "Dat houdt in dat er een a twee sterren per minuut te zien zijn", aldus Severijn. "Kleine wolken kunnen echter alsnog het zicht blokkeren, dus je moet geluk hebben."

Meteoor

De vallende sterren van de Geminiden zijn minieme deeltjes steen en gruis die afkomstig zijn van de planetoïde Phaethon. Elk jaar rond dezelfde tijd komt de aarde in zijn baan rond de zon door die wolk. Als zo'n deeltje in de dampkring verbrandt, is dat te zien als een kort, gelig lichtspoor aan de hemel, een meteoor.

De zwerm werd pas in 1862 voor het eerst waargenomen, schrijft Hemel.waarnemen.com. Sinds die tijd is het in hevigheid toegenomen. Naar verwachting neemt het aantal vallende sterren in de komende eeuw af.