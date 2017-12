'Haartype van dader misdrijf straks te voorspellen met DNA-sporen'

De onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben in samenwerking met een internationaal onderzoeksteam acht genen ontdekt die voor een belangrijk deel bepalen welke haarvorm mensen hebben.

Door analyse van deze genen in DNA-sporen gevonden op de plek van een misdrijf kan worden voorspeld of de dader krullend, golvend of steil haar heeft.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Human Molecular Genetics.

Onbekend

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door het DNA en de haarvorm van bijna 30.000 proefpersonen te analyseren met behulp van de computer. Het ging om gegevens van proefpersonen uit de hele wereld die hun gegevens afstonden voor wetenschappelijk DNA-onderzoek. Uiteindelijk vonden de onderzoekers twaalf genen die van invloed zijn op het haartype van mensen.

Van vier van deze genen was al bekend dat ze bepalend waren voor de haarvorm. Van de acht overige genen wisten wetenschappers nog niet dat ze invloed hadden op het haar van mensen.

Volgens hoofdonderzoeker Manfred Kayser van het Erasmus MC kan de bevinding in de toekomst een grote rol spelen bij het opsporen van daders van misdrijven. Eerder was Kayser al betrokken bij DNA-onderzoek over het voorspellen van de huisdkleur van mensen.

Delict

“Onze vindingen zijn een belangrijke stap om de genetica van menselijke haarvorm te begrijpen", verklaart hij op de nieuwssite van het Erasmus MC. "Haarkleur en oogkleur kunnen we inmiddels met grote nauwkeurigheid voorspellen aan de hand van DNA monsters. Ook huidskleur is tegenwoordig te voorspellen uit DNA dankzij ons eerdere onderzoek. Ik verwacht dat we in de nabije toekomst daar haarvorm aan toe kunnen voegen.

"In forensisch onderzoek, waar DNA bijvoorbeeld op een plaats delict wordt gevonden, kan het voorspellen van uiterlijke kenmerken uit DNA nuttig zijn om onbekende daders, die niet kunnen worden geïdentificeerd met standaard DNA profilering, beter op te sporen”, aldus Kayser.