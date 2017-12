Tekensoort uit tijd van dino's ontdekt in barnsteen

Wetenschappers hebben dinsdag in het blad Nature Communications een aantal teken beschreven, waaronder een tot dusver onbekende soort die naar de beroemde vampier Dracula is vernoemd.

De beestjes zijn ontdekt in stukken barnsteen uit Myanmar. Ze dateren van 99 miljoen jaar geleden. In één fossiel houdt een teek een veertje vast. Die is vermoedelijk van een gevederde dino uit het Krijt-tijdperk (145 tot 66 miljoen jaar geleden).

Een exemplaar van de Deinocroton draculi (Verschrikkelijke Draculateek) zat zo vol met bloed dat zij acht keer zo groot was als een hongerig zusje.

Jurassic Park

Met de ontdekking wordt Jurassic Park overigens nog geen werkelijkheid. Reproduceren van dinosaurussen, zoals in de film, met behulp van DNA uit dinobloed in prehistorische muggen zit er voorlopig niet in.

"Het lijkt erop dat de moderne technieken niet in staat zijn DNA, of in elk geval voldoende goed bewaard DNA, te halen uit organismen in barnsteen. DNA blijft daarin geen miljoenen jaren intact", reageerde paleontoloog Ricardo Pérez-de la Fuente.