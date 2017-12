Steeds meer vrouwelijke hoogleraren in Nederland

Dat blijkt uit de dinsdag verschenen Monitor Vrouwelijke Hoogleraren. Een jaar eerder bedroeg het aandeel vrouwelijke hoogleraren nog 18,1 procent. Deze 1,2 procentpunt groei is de sterkste in tien jaar, meldt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren dat de monitor jaarlijks laat opstellen.

Als de trend doorzet in het gemiddelde tempo van de afgelopen tien jaar, zijn er pas in het jaar 2051 even veel vrouwelijke als mannelijke hoogleraren, aldus het netwerk.

Promovendi

Niet overal in de wetenschappelijke wereld neemt het aandeel vrouwen toe. Zo was in universiteitsbesturen 28,2 procent vrouw, bijna een procent minder dan in 2015. Het aantal vrouwelijke promovendi stagneert, terwijl wel meer mannen promoveren. Procentueel neemt het aandeel vrouwen daardoor af. Van alle promovendi was vorig jaar 57 procent man en 43 procent vrouw.

De onderzoekers hopen dat universiteiten hier oog voor zullen hebben. "Daar waar de aandacht nu veelal ligt bij het omhoog brengen van de percentages van de vrouwen in de hoogste echelons van de wetenschap, is het zaak de beginnende wetenschappers - de toekomst - niet uit het oog te verliezen."

In totaal telt Nederland ruim 2600 hoogleraren, gemeten in fulltime-eenheden (fte's). Gekeken naar het aantal personen lag het aandeel vrouwen eind 2016 iets lager dan wanneer alleen naar fte's wordt gekeken: 18,8 procent.

Ongelijkheid

De Open Universiteit heeft met 30 procent relatief het hoogste percentage vrouwelijke hoogleraren. Van de grotere universiteiten voert de Radboud Universiteit Nijmegen de lijst aan. Daar is 26,5 procent van de hoogleraren vrouw. Het bestuur streefde naar 25 procent in 2020 en heeft nu de lat hoger gelegd: over twee jaar moet 30 procent van de hoogleraren er vrouw zijn.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is hekkensluiter met voor het eerst meer dan 10 procent. Ook de drie technische universiteiten staan aan de onderkant van de lijst.

Het was in februari van dit jaar een eeuw geleden dat de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland aantrad: Johanna Westerdijk, hoogleraar plantenziektekunde.