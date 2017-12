Eerder ontdekte resten van 'gansachtige' dinosaurus opgedoken

Het dier leefde waarschijnlijk deels in het water en deels op het land. Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.

Het fossiel van de gansachtige dinosaurus is jaren geleden al opgegraven in de Gobi-woestijn in Mongolië. De resten van het dier zijn echter lang in het bezit geweest van een particuliere verzamelaar. Het dier is nu voor het eerst beschreven door wetenschappers en heeft de naam Halszkaraptor escuilliei gekregen.

"Het opmerkelijke is dat het dier er nogal vreemd uitziet. Dit reptiel lijkt op geen enkele andere dinosaurus die we kennen", verklaart hoofdonderzoeker Vincent Fernandez in de Britse krant The Guardian.

Volgens de wetenschappers is het fossiel ook bijzonder, omdat er maar weinig dinosauriërs bekend zijn die zowel op het land als in het water leefden. Vermoedelijk bewoog de gansachtige dinosaurus zich in het water voort door te peddelen met zijn voorpoten, waaraan een soort zwemvliezen zaten. Ook jaagde het reptiel waarschijnlijk op andere waterdieren.

Tanden

Het dier had namelijk een soort snavel waarin veel zenuwbanen samenkwamen. Krokodillen hebben een soortgelijk orgaan waarmee ze hun prooien onder water kunnen opsporen aan de hand van een enkele druppel bloed.

De 'dinosaurusganzen' konden andere waterdieren waarschijnlijk gemakkelijk grijpen dankzij hun lange nek. Het verorberen van hun prooien was ook geen probleem. Ze beschikten over een rij scherpe tanden in hun snavel.