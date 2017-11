Menselijke cellen transporteren goedaardige virussen door lichaam

De zogenoemde bacteriofagen (minuscule virussen) passeren met behulp van menselijke cellen belangrijke barrières in het menselijk lichaam die de bloedbaan afschermen, melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift mBio. De virussen kunnen door dit mechanisme via de maag en hersenen in het bloed terechtkomen.

Het is al langer bekend dat bacteriofagen in grote aantallen voorkomen in de bloedbaan en in verschillende organen van het menselijk lichaam. De virussen hebben een gunstige uitwerking op de gezondheid. Ze spelen waarschijnlijk een belangrijke rol bij het voorkomen van infecties.

Bij hun onderzoek voegden de wetenschappers in hun laboratorium bacteriofagen toe aan kweekjes uit de lever, longen, nieren, maag en hersenen van mensen en dieren. De virussen bleken interacties aan te gaan met de cellen. Daardoor konden ze zich eenvoudig verplaatsen door het weefsel.

Transport

Het onderzoek biedt wetenschappers nieuwe inzichten in de werking van bacteriofagen. "We wisten al heel lang dat bacteriofagen aanwezig zijn in het bloed en de organen van het menselijk lichaam, maar tot nu toe wist niemand hoe ze daar terechtkwamen", verklaart hoofdonderzoeker Jeremy Barr op nieuwssite Phys.org.

"Ons werk laat zien dat menselijke cellen bacteriofagen transporteren door cellulaire barrières die de maag en hersenen afsluiten van de bloedbaan."

Volgens de onderzoekers reizen er in het menselijk lichaam ongeveer dertig miljard virussen per dag van de maag naar bloedbaan. Wat de bacteriofagen precies doen in het bloed en de organen is nog onduidelijk. "Dat is de volgende vraag die willen gaan beantwoorden", aldus Barr.