NIOD ontvangt aquarel waarschijnlijk gemaakt door Adolf Hitler

De NIOD heeft het schilderij van een vrouw gekregen die anoniem wil blijven. De vrouw wilde er geen geld voor, omdat ze er graag vanaf wilde, vanwege de kunstenaar. Dat staat in De Volkskrant.

"Er maakte zich een historische sensatie van mij meester toen ik het werk in handen kreeg", aldus NIOD-medewerker Gertjan Dikken in een persbericht. "Voor zover wij weten zijn we de enige erfgoedinstelling in Nederland die een schilderij van Hitler in het bezit heeft."

Schaamte

De vrouw kreeg het schilderij van haar vader, die het ooit eens voor 75 cent op een markt had gekocht. Bij thuiskomst zag hij dat het ondertekend was met "A. Hitler". Uit schaamte heeft hij het schilderij diep op zolder weggestopt.

Het NIOD heeft na de schenking eerst uitgebreid onderzoek gedaan, omdat er veel valse schilderijen met Hitlers naam erop zijn gemaakt. Het onderzoek heeft maanden geduurd. Aan de achterkant van het schilderij zitten vastgelijmde zegels van Morgenstern en het Exekutionsgericht die volgens het NIOD sterk indirect bewijs zijn voor de echtheid.

Parafernalia

Het NIOD is blij dat zij het aquarel hebben gekregen en dat het niet geveild wordt als "nazi-parafernalia". Twee veilinghuizen hadden het schilderij al geweigerd voordat de vrouw bij het NIOD aanklopte.

Op het schilderij is de Neutor in Wenen te zien. Hitler woonde tussen 1908 en 1913 in de Oostenrijkse hoofdstad. Het kunstwerk sluit goed aan bij zijn manier van schilderen in die periode. De latere leider van nazi-Duitsland werd afgewezen voor de kunstacademie en voorzag in zijn onderhoud door veel van zulke schilderijen te maken.