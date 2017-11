Slaapritme stadsbewoners ondanks kunstlicht sterk beïnvloed door zon

Wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door de tijden te analyseren van miljoenen telefoongesprekken in verschillende steden in een Zuid-Europees land. Om welk land het gaat, moeten ze geheim houden van het telefoonbedrijf dat de informatie verstrekte.

Uit de analyse van de gesprekstijden blijkt dat de eerste piek van activititeit op een dag in de zomer rond 5.00 uur ligt. In de winter verschuift die activiteitspiek langzaam naar 6.00 uur. De minste activiteit, zowel in de zomer als in de winter, werd om 4.00 uur gemeten. .

De tijden waarop de meeste stadsbewoners opstaan en naar bed gaan, houden dus ongeveer gelijke tred met de tijden van zonsopgang en zonsondergang, ondanks de aanwezigheid van kunstlicht in steden, melden onderzoekers uit Finland in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Computational Biology.

Andere ontdekkingen

Naast de invloed van het licht keken de wetenschappers ook naar de verschillen in de slaappatronen van mannen, vrouwen, jongeren en ouderen. Ze ontdekten dat vrouwen in steden gemiddeld ongeveer een halfuur langer slapen dan mannen. Verder krijgen mensen van middelbare leeftijd minder slaap dan ouderen en jongeren.

Het onderzoek sluit aan op het uiteindelijk doel om het slaappatroon van mensen in steden te kunnen vergelijken met het slaapritme van plattelandsbewoners.

"Door grote hoeveelheden data te analyseren hopen we verschillen in kaart te brengen wat betreft de rol die de biologische klok speelt in het dagelijks leven in steden en op het platteland", verklaart hoofdonderzoeker Daniel Monsivais op nieuwssite Phys.org.