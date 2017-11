Boek van Japanse keizer Hirohito over Tweede Wereldoorlog geveild

Het document bestaat uit twee delen van samen 173 pagina's en staat in Japan bekend als de 'Monoloog van keizer Showa', Hirohito's naam na zijn dood. De keizer dicteerde de memoires na de oorlog aan zijn assistenten. Het boek werd in 1990 uitgegeven.

Veilinghuis Bonhams verwacht dat het boek op 6 december 100.000 tot 150.000 dollar (85.000 tot 128.000 euro) opbrengt.

De herinneringen van de keizer werden opgeschreven in de aanloop naar de zittingen van het internationaal militair tribunaal dat zich in 1946 over de Tweede Wereldoorlog boog. De memoires gaan onder meer over de Japanse politiek rond de oorlog en het moment dat het land zich in augustus 1945 overgaf. De keizerlijke weergave is mogelijk niet geheel waarheidsgetrouw.

''Zijn assistenten probeerden voor het tribunaal aan te tonen dat de keizer een vredelievende leider was. Dat was hun belangrijkste motivatie'', zei een historicus tegen The Japan Times.