Voor het eerst planetoïde 'van buiten' in ons zonnestelsel

Het rotsblok heeft de naam 'Oumuamua' gekregen. Dat is Hawaïaans voor 'boodschapper van ver die als eerste aankomt', omdat een telescoop op Hawaï hem als eerste zag.

De onderzoekers denken dat de planetoïde al honderden miljoenen jaren door de Melkweg zwerft, niet gebonden aan een ster.

Waarschijnlijk heeft hij er 300.000 jaar over gedaan om de oversteek te maken van de ster Vega naar ons zonnestelsel.

"Tientallen jaren hebben we gedacht dat zulke objecten er zijn en nu hebben we voor het eerst direct bewijs van hun bestaan'', aldus de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

Roodkleurig

Doordat de asteroïde in de buurt is, hebben Europese en Amerikaanse wetenschappers hem goed kunnen bestuderen. De uitkomsten daarvan staan maandag in het wetenschapsblad Nature. 'Oumuamua is roodkleurig en heeft de vorm van een sigaar. Hij is ongeveer veertig meter breed en vierhonderd meter lang. Dat is opvallend, omdat de planetoïdes en kometen in ons zonnestelsel veel minder uitgerekt zijn.

Het rotsblok draait in iets meer dan zeven uur om zijn as. Er hangt geen stofwolk omheen, wat betekent dat hij waarschijnlijk uit rotsen en metalen bestaat en geen water of ijs heeft.

138.000 kilometer per uur

'Oumuamua bevindt zich nu op ongeveer 200 miljoen kilometer van de aarde, tussen de planeten Mars en Jupiter. Hij vliegt met een snelheid van 138.000 kilometer per uur van ons weg. en dat maakt het steeds moeilijker om hem te bekijken. Rond de jaarwisseling wordt hij waarschijnlijk te vaag om nog te zien. In mei 2018 vliegt hij langs Jupiter, in januari 2019 passeert hij Saturnus. Daarna zal hij ons zonnestelsel langzaam achter zich laten, op weg naar het sterrenbeeld Pegasus.

Wetenschappers sluiten niet uit dat er meer planetoïdes van buiten ons zonnestelsel langsvliegen, maar tot nu toe waren ze te klein en te vaag om te zien.