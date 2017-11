Kans op hartstilstand tijdens seks zeer klein

Bij mannen is de kans op een hartverlamming tijdens de seks wel tien keer groter dan bij vrouwen. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of the American College of Cardiology.

De wetenschappers analyseerden gegevens over meer dan 4.500 mensen die onverwachts overleden aan een hartstilstand. Ze bestudeerden verklaringen van familieleden en het ambulancepersoneel om te bepalen wat de overleden personen aan het doen waren op het moment van de hartverlamming.

Volgens hoofdonderzoeker Sumeet Chugh was er veel behoefte aan een studie naar het verband tussen seks en hartverlammingen.

"Mensen vragen vaak aan artsen of seks het risico op een hartstilstand vergroot", verklaart Chugh op nieuwssite EurekAlert. "Tot nu toe konden we daar geen goed antwoord op geven, omdat het nooit was onderzocht. Gelukkig blijkt het risico zeer klein te zijn."

Hartverlamming

Slechts 35 mensen uit het onderzoek bleken een hartstilstand te hebben gekregen terwijl ze met seks bezig waren. Bij mannen is het risico op een hartstilstand tijdens seksuele aciviteiten wel aanmerkelijk groter dan bij vrouwen.

Van alle mannen uit het onderzoek overleed er gemiddeld één op de honderd tijdens seks, terwijl er gemiddeld slechts één op de duizend vrouwen een hartverlamming kreeg bij het bedrijven van de liefde.

Bij een hartstilstand of hartverlamming pompt het hart plotseling geen bloed meer rond door ernstige ritmestoornissen (het is iets anders dan een hartinfarct, waarbij een kransslagader van het hart verstopt raakt en het hart geen zuurstof meer krijgt).