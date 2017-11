Aantal doden door orkanen afgenomen

Dit blijkt uit onderzoek van Deltares en TU Delft, gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Research Letters.

Onderzoekers noemen hiervoor verschillende redenen. Zo kunnen orkanen veel beter voorspeld worden dan vroeger. Ook hebben overheden effectievere evacuatieplannen en zorgen beschermingswerken ervoor dat kustgebieden minder kwetsbaar zijn.

Stormvloeden eisten in het verleden soms enorme aantallen slachtoffers. De overstromingen na orkaan Katrina zorgden in 2005 in New Orleans voor honderden doden. Door de stormvloed in Bangladesh in 1970 kwamen driehonderdduizend mensen om.

Het onderzoek beslaat de periode 1900-2015. Orkaan Harvey en Irma van dit najaar zijn daarom niet meegenomen in de cijfers.