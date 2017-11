'Schapen kunnen middels foto's gezichten leren herkennen'

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge hebben in hun onderzoek naar de voor mensen erfelijke hersenaandoening de ziekte van Huntington, onderzocht in hoeverre schapen in staat zijn onbekenden aan de hand van foto's te leren kennen. Ze schreven er een rapport over in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.

In het kader van de studie kregen acht schapen (Ovis aries) portretfoto's van vier beroemdheden voorgeschoteld, van wie veel fotomateriaal beschikbaar was: actrice Emma Watson, acteur Jake Gyllenhaal, de Britse tv-presentator Fiona Bruce en de voormalig Amerikaanse president Barack Obama. Er werd gekozen voor beroemdheden om er zeker van te zijn dat de schapen ze nog nooit hadden gezien.

Dilemma

De schapen kregen van het team steeds twee foto's voorgeschoteld van op elkaar lijkende personen, waarbij ze een keuze moesten maken tussen de 'beroemdheid' en de onbekende persoon. Als ze de juiste keuze maakten wachtte een smakelijke beloning.

Wat bleek: de schapen maakten in tachtig procent van de gevallen de 'juiste' keuze, en hadden al snel door bij welk gezicht ze iets te eten zouden krijgen. In een volgende ronde, waarbij de gezichten van de beroemdheden meer gekanteld waren, daalde dit percentage naar 67 procent. In een laatste ronde bleken de schapen een foto van hun hoeder duidelijk te verkiezen boven een portret van een beroemdheid.

Volgens de Britse onderzoekers zijn schapen vanwege hun relatief grote hersenen uitermate geschikt voor studies naar hersenaandoeningen als de ziekte van Huntington, waarbij zenuwcellen in bepaalde hersendelen afsterven. Daardoor kan verstandelijke achteruitgang optreden.