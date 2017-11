Gebruik van woorden als 'echt' en 'ongelooflijk' wijst op stress

Vooral het gebruik van versterkende bijvoeglijke naamwoorden zoals 'echt' en 'ongelooflijk' is een teken van stress.

Als mensen deze woorden vaak in de mond nemen, zijn er bovengemiddeld vaak genen actief in hun lichaam die worden geassocieerd met stress. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 143 proefpersonen te vragen om twee dagen lang een audio-recorder bij zich te dragen. Het apparaat maakte elke paar minuten een opname van gesprekken die ze voerden.

De wetenschappers luisterden naar deze opnames en analyseerden het taalgebruik van de deelnemers. Verder ondergingen alle proefpersonen een bloedonderzoek om te meten hoeveel 'stressgenen' er waren geactiveerd in hun lichaam. Het is al langer bekend dat er in het lichaam van gestreste mensen veel genen actief worden, die ontstekingen veroorzaken.

Emotioneel

Uit het onderzoek blijkt dat proefpersonen die veel emotioneel beladen bijvoegelijke naamwoorden gebruikten opvallend vaak een hoog stressniveau hebben.

Maar het taalgebruik van gestreste mensen is volgens de onderzoekers op nog een punt herkenbaar. Ze praten minder vaak in de derde persoon. In hun zinnen komen woorden als 'zij' en 'hen' bijvoorbeeld opvallend weinig voor. Dit komt waarschijnlijk omdat mensen zich vooral op zichzelf focussen als ze last hebben van stress.

Opmerkelijk

Het genetisch stressniveau van de deelnemers aan het onderzoek was volgens de wetenschappers beter te achterhalen aan de hand van hun taalgebruik, dan met vragenlijsten over stress. Die bevinding is opmerkelijk, vindt onafhankelijk psycholoog James Pennebaker.

"Taal laat zien hoe mensen zich verhouden tot de wereld", verklaart hij op nieuwssite Nature. "Maar wie had ooit gedacht dat je er ook aan kunt zien welke genen tot uitdrukking komen in ons lichaam?"