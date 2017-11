Bijen zijn net als mensen 'links' of 'rechts'

Wetenschappers lieten een zwerm bijen meerdere malen door een soort hindernisbaan vliegen, waarin de insecten halverwege een barrière tegenkwamen die ze aan twee kanten konden passeren. Als beide doorgangen even groot waren, had ongeveer 45 procent van de bijen een sterke voorkeur voor de linker- of de rechterzijde. Deze insecten passeerden bovendien obstakels steeds opnieuw aan dezelfde kant.

Wanneer de opening aan één van beide zijdes van de barrière groter was dan de ander, vertoonden alle bijen een voorkeur voor de grootste doorgang, melden Australische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Toch gebeurde er ook in dit geval iets opvallends. Als de doorgang aan de rechterkant het grootst was, aarzelden de bijen die eigenlijk een voorkeur voor links hadden langer bij het kiezen van een zijde. Dat bewijst volgens hoofdonderzoeker Mandyam Srinivasan dat de voorkeur voor links of rechts diep is ingebakken in het brein van sommige bijen.

Evolutie

De verschillen tussen bijen bij het kiezen van vliegrichtingen zijn waarschijnlijk in de loop van de evolutie ontstaan. Het feit dat sommige bijen 'rechts' zijn en andere 'links', komt van pas als zwermen moeten uitwijken voor obstakels.

Door de verschillende voorkeuren gaan de insecten niet allemaal dezelfde kant op. "De individuele voorkeuren helpen zwermen om efficiënter te vliegen door rommelige omgevingen”, aldus Srinivasan op nieuwssite Phys.org.

Drones

Volgens de onderzoeker komt de nieuwe bevinding mogelijk van pas bij het ontwerp van drones. Als drones worden voorgeprogrammeerd met een individuele voorkeursrichting, zouden ze waarschijnlijk net als bijen efficiënter vliegen in zwermen.