Koralen zien plastic aan voor voedsel door specifieke chemicaliën

Bepaalde chemische stoffen die worden verwerkt in plastic, hebben voor koraal waarschijnlijk een aantrekkelijke smaak. De organismen eten namelijk niet alle stukjes plastic even graag.

Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS One.

Filteren

Het is al langer bekend dat koralen op grote schaal plastic eten. Tot nu toe was het onduidelijk of de organismen voorbij stromende stukjes plastic min of meer per ongeluk binnenkrijgen of actief filteren. Om dit uit te zoeken verzamelden wetenschappers van Duke University verschillende koralen voor de kust van North-Carolina. Vervolgens stelden ze de organismen in hun laboratorium bloot aan twee soorten plastic.

De eerst soort plastic was in zeewater gedoopt en bevatte een laag bacteriën. De tweede soort had niet lang in het water gelegen en bevatte geen bacteriën.

Weerzinwekkend

Wat bleek? De koralen hadden een duidelijke voorkeur voor het ‘schone’ plastic. Ze aten significant meer van deze stukjes. Dat suggereert dat de organismen worden aangetrokken door een specifieke smaak van het plastic die wordt vertroebeld als stukjes het materiaal is bedekt met bacteriën.

Volgens hoofdonderzoeker Alexander Seymour is het belangrijk om uit te zoeken welke chemicaliën in plastic aantrekkingskracht hebben op koraal. “Als we plastic kunnen fabriceren dat aantrekkelijk smaakt, kunnen we vast ook plastic maken dat weerzinwekkend smaakt”, verklaart hij in de New York Times. “Misschien kunnen we zo in de toekomst voorkomen dat koralen plastic eten.”