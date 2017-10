Grizzlyberen krijgen geen hoog cholesterol van verzadigde vetten

De dieren ontwikkelen geen hoog cholesterol of suikerziekte als ze maandenlang voedsel met verzadigde vetten eten, zoals kaas en vlees.

Toch is het nog maar de vraag of grizzlyberen op de lange termijn ook geen gezondheidsklachten zullen ontwikkelen. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Canadian Journal of Zoology.

Winterslaap

De wetenschappers van Washington State University kwamen tot hun bevindingen door een groepje beren in een dierentuin in Washington voorafgaand aan hun winterslaap zes maanden lang uitsluitend kaas en vlees te voeren. Een ander groepje beren volgde in dezelfde periode hun natuurlijke dieet. Zij aten alleen voedsel vol onverzadigde vetten, zoals zalm en haver.

Na hun winterslaap werden alle beren lichamelijk onderzocht. De dieren die veel kaas en vlees hadden gegeten in de zomer, bleken gemiddeld een even hoog cholesterolgehalte te hebben als de beren die alleen onverzadigde vetten hadden binnengekregen.

Dat lijkt goed nieuws voor in het wild levende grizzlyberen. Deze dieren eten namelijk steeds vaker etenswaren met verzadigde vetten, die door mensen wordt achtergelaten in de natuur. De nieuwe studie suggereert dat de beren daar niet onmiddellijk gezondheidsklachten door zullen krijgen.

Hart

Toch waarschuwt hoofdonderzoekster Danielle Rivet dat verzadigde vetten op de lange termijn wel schadelijk kunnen zijn voor de dieren. Bij haar onderzoek vond ze namelijk enkele subtiele aanwijzingen voor kleine ontstekingen rond het hart bij de beren die veel kaas en vlees hadden gegeten.

“Hoewel de beren relatief goed beschermd zijn tegen de gezondheidsklachten die kunnen ontstaan door een overmaat aan verzadigd vet, is het belangrijk om te beseffen dat we onze studie gedurende maar één seizoen hebben uitgevoerd”, verklaart ze op nieuwssite EurekAlert. “Het is voor de beren erg belangrijk dat afval van mensen wordt verwijderd uit hun leefgebieden.”